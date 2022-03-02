Seyir halindeki TIR’ın motoru alev aldı

Hasanov Alimurad İmişli'nin kullandığı seyir halindeki Azerbaycan plakalı demir yüklü TIR'dan, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Sıklık Boğazı mevkisinde duman çıkmaya başladı.

TIR'ı yolun kenarına park eden sürücü, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek itfaiye ekipleri gelene kadar TIR'ın motor bölümündeki yangına sürücüyle müdahale ederek büyümesini önledi.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İmişli, gazetecilere, Ankara'dan Kazakistan'a tünel inşaatı için demir taşıdığını, seyir halindeyken TIR'dan bir anda dumanlar çıktığını gördüğünü söyledi.

Dumandan etkilendiğini belirten İmişli, yangına müdahale ettikleri için polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.