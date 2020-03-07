Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105581
ALTIN
330.109
DOLAR
6.1183
STERLİN
8.0476
EURO
6.9899

Seyir halindeki otomobil yandı

Çorum'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. 

Seyir halindeki otomobil yandı

Çorum'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. 

07 Mart 2020 Cumartesi 12:25
Seyir halindeki otomobil yandı

Olay, Çorum-Osmancık yolu Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık istikametinden Çorumistikametine seyir halinde olan Tuğrul Y.'nin (33) kullandığı 44 BN 585 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede otomobili tamamen saran yangın Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ö. yaralanmazken, otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni ile trafiğe kapatılan yol itfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından tekrar açıldı. 

Son Güncelleme: 07.03.2020 19:34
İlgili Haberler
Şeyho dede toprağa verildi
Şeyho dede toprağa verildi
ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı
ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı
Türkler yılda ortalama 9 kez doktora gidiyor
Türkler yılda ortalama 9 kez doktora gidiyor
Çorum’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruluyor
Çorum’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruluyor
Kırtasiye sektörünün kalbi Çorum’da attı
Kırtasiye sektörünün kalbi Çorum’da attı
OSB yönetimi toplandı
OSB yönetimi toplandı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim