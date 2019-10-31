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Seyir halindeki motor devrildi

Çorum’da bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Seyir halindeki motor devrildi

Çorum’da bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:28
Seyir halindeki motor devrildi

Alınan bilgiye göre olay merkeze bağlı Eskiekin Köyü’nde meydana geldi. M.D (52) yönetimindeki plakasız motosiklet seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan E.D (12) isimli çocuk yaralandı.

Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Mehmet DALAR)

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