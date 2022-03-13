Seyir halinde alev alan kamyon yandı

Alınan bilgiye göre, Merzifon-Çorum Karayolu 35. kilometrede seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BG 6050 plakalı kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Dumanı fark edip aracı park eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamyon kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(AA)

