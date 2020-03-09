Şeyho dede toprağa verildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Şeyho Ünlü, sabah saatlerinde evinde vefat etti. Ünlü ’nün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Abdurahman, Abuzer, Zöhre, Yusuf ve Gülşen Ünlünün babaları Şeyho Ünlü için, Karapınar Mahallesi’nde bulunan Mehmet Erdemoğlu Taziye evinde yemek verildi.

Ünlü kardeşler taziyeleri kabul etti. Gazeteci Yusuf Çınar ve eşi Yıldız Çınar’da Ünlü ailesine başsağlığı diledi.