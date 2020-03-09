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Şeyho dede toprağa verildi

Önceki gün sabaha karşı 87 yaşında vefat eden Şeyho Ünlü (Şeyho dede) Adıyaman’da toprağa verildi.

Şeyho dede toprağa verildi

Önceki gün sabaha karşı 87 yaşında vefat eden Şeyho Ünlü (Şeyho dede) Adıyaman’da toprağa verildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 09:03
Şeyho dede toprağa verildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Şeyho Ünlü, sabah saatlerinde evinde vefat etti.  Ünlü ’nün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 
Abdurahman, Abuzer, Zöhre, Yusuf ve Gülşen Ünlünün babaları  Şeyho Ünlü için, Karapınar Mahallesi’nde  bulunan Mehmet Erdemoğlu Taziye evinde yemek verildi. 
Ünlü kardeşler taziyeleri kabul etti. Gazeteci Yusuf Çınar ve eşi Yıldız Çınar’da Ünlü ailesine başsağlığı diledi.

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