Seyhan Eralp’i kaybettik 

Çorum İlköğretmen Okulu Öğretmeni olarak hafızalarda yer edinmiş olan emekli eğitimci Seyhan Eralp (89), dün sabaha karşı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle evinde vefat etti.

3 Ocak 2019 tarihinde 87 yaşında kaybettiğimiz Çorum Barosu eski başkanlarından, tanınmış avukat Erdal Eralp’in eşi, Noyan Eralp’in annesi, emekli albay Uğur Alaybeyoğlu’nun ablası olan Seyhan Eralp’in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Seyhan-Erdal Eralp çifti dans sırasında…