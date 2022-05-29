Şeyh Köyü’nün Çilek Festivali 3-4 Eylül’de

Festival ile ilgili bilgiler veren Şeyh Köyü Yardımlaşma Derneği ve Şeyh Köyü Muhtarlığı Çilek Festivali’nin bu yıl 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 14.’ncüsü yapılacak festivalde ata sporu güreşler ile açık hava konserleri yapılacak.

Şeyh Köyü Yardımlaşma Derneği ve Şeyh Köyü Muhtarlığı festivale tüm Çorumluları davet etti.

(Haber Merkezi)

