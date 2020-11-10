“Seydim yol ayrımına uygun bir kavşak üzerinde çalışılıyor”

Vali Yardımcısı Erdinç’in açıklaması şöyle:

“Çorum-İskilip yolunun 20. Kilometresindeki Seydim ve Morsümbül Köyleri yol ayrımındaki sorunlar nedeniyle yerel medyada çıkan haberler üzerine yaptırılan incelemede;

Söz konusu kavşağın karayolları geometrik standartlara uygun olduğu, ancak yol standartının iyileşmesi ile birlikte, sürücülerin kavşak sahalarında 2918 Sayılı Trafik Kanunu’nun 52. Maddesine göre seyahat etmemeleri sonucunda artan hızla birlikte araçlar için görüş mesafesinin kısaldığı, Çorum istikametinden gelen ve Seydim köy yoluna girmek isteyen taşıtların duruş­görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bağlantı yoluna kontrollü giriş yapmak için hızlarını düşürmeleri gerektiğinin tespit edildiği, terk edilen mevcut yola kontrollü geçiş için cep düşünüldüğü, ancak yolun sağ tarafında bulunan iksa duvarının yanal görüşü engellediği, arazide yapılan değerlendirmeler sonucunda bahse konu kesime sola sığınmalı bir kavşak tasarlanmasının görüş problemini çözeceği kanaatine varıldığı ve proje çalışmalarına başlanıldığı karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.”