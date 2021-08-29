Seydim köyünde silahlı kavga bir ağır yaralı

Olay, merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. İddialara göre, akşam 23.00 sıralarında köye otomobille gelen kimliği belirsiz üç kişi köye yakın bir bölgede bilinmeyen bin nedenle köylülerle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri yanında bulunan silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Muhammed K., yaralanırken, şahıslar bölgeden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammet K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.