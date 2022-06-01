Seydim köyünde gelenek yaşatılıyor

Seydim Muhtarı Cevdet Yapıcı’nın düzenlediği bu yılki programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş başta olmak üzere çok sayıda davetli ve köylüler katıldı.

Seyit Murat Türbesi konuklar tarafından ziyaret edilirken, yağmur duası bitiminde de yemek ikramında bulunuldu.

(Aliye ÖNCEL)

