Seydi Demiray geleneği...

Muhtarlık görevine başladığı günden bugüne kadar her yıl tespit ettikleri öğrencilere hayırseverlerin katkıları ile giyim ve kırtasiye yardımları ulaştıran Muhtar Demiray bugüne kadar 4 binin üzerinde öğrenci ve çocuğu sevindirdi.

Muhtarlık olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi 100 çocuk belirlediklerini ifade eden Seydi Demiray, bayram öncesi bu çocuklara yardımların ulaştırıldığını kaydetti. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesini yerine getirdiklerini belirten Demiray, hayırsever sanayici ve esnafa yardımlarından dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)