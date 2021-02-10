“Şevkimizi artırıyor”
Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Başkan Yardımcısı Semra Şahin, 6. Toplumsal Sevgi Haftası’nı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a çiçek vererek kutladılar.
Güncel 10.02.2021, 22:06
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Kaleli ve Şahin, ÇORUM HABER’in tüm topluma olduğu gibi Çorumlu iş kadınlarına da daima umut aşıladığını, daha güzel şeyler yapma yönünde motive ettiğini belirterek, “Sevginin ve umudun yeşertilmesi, çalışma şevkimizi artırıyor” ifadesini kullandılar. (Haber Merkezi)
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