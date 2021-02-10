Kaleli ve Şahin, ÇORUM HABER’in tüm topluma olduğu gibi Çorumlu iş kadınlarına da daima umut aşıladığını, daha güzel şeyler yapma yönünde motive ettiğini belirterek, “Sevginin ve umudun yeşertilmesi, çalışma şevkimizi artırıyor” ifadesini kullandılar. (Haber Merkezi)