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Şevket Erzen’in oğlu Mustafa, Pakize Sılku ile dünyaevine girdi

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in oğlu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen, Yüksek Kimyager Pakize Sılku ile hayatını birleştirdi.

Şevket Erzen’in oğlu Mustafa, Pakize Sılku ile dünyaevine girdi

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in oğlu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen, Yüksek Kimyager Pakize Sılku ile hayatını birleştirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:39
Şevket Erzen’in oğlu Mustafa, Pakize Sılku ile dünyaevine girdi

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in oğlu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen, Yüksek Kimyager Pakize Sılku ile hayatını birleştirdi.

Yıldızpark’taki düğünde, genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken nikah şahitliklerini ise Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ecz. Enver Leblebicioğlu, Prof. Dr. Atila Özer ve Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu Şefi Muzaffer Şenduran yaptı.

Düğüne Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak ile çevre illerin gazeteciler cemiyetleri başkanları da katıldı.
ÇORUM HABER, Pakize-Mustafa Erzen çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

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