Şevket Erzen”den “Basın Müzesi” talebi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından düzenlenen programa katılan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen ilimizde bir basın müzesi kurulması talebinde bulundu.

Adaletle ve fedakarca çalışmayı taahhüt eden Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür ederek devlet millet hizmetlerinin bıçak sırtı hizmetler olduğunu da hatırlatan Şevket Erzen, şehirde başta mağdur olanlar olup olmadığını ortaya çıkarmak için de Başkan Aşgın’a görev düştüğünü hatırlattı.

Gazeteciler Cemiyeti olarak Çorum’da bir Basın Müzesi kurulması yönünde talepleri olduğunu söyleyen Erzen ayrıca 12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında kaybettiğimiz ÇORUM HABER Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ın adının bir caddeye verilmesi talebinde de bulundu.

Başkan Aşgın, sokak ve cadde isim değişikliklerinin bir çok sorunu beraberinde getirdiğini belirterek Mustafa Yolyapar’ın ismini bir parka verebileceklerini, ayrıca Basın Müzesi fikrini de olumlu bulduğunu kaydetti. Alınan bilgiye göre Basın Müzesi için düşünülen yerin ise Velipaşa Hanı içinde kurulacak Şehir Müzesi’nin bir bölümü olduğu öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

