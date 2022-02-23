Şevket Erzen yeniden BİK Yönetim Kurulu üyesi oldu

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlük binasında önceki gün başlayan, Basın, Hükumet ve Tarafsızlar grubundan Genel Kurul üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi gerçekleştirildi.

Buna göre Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de yeniden BİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeyi başardı.

BİK Genel Kurulu sonrasında 31. Dönem Genel Kurulu görev süresince Yönetim Kurulu üyeliklerine; Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi – Çorum Hâkimiyet Gazetesi Sahibi Şevket Erzen, Medya İşçileri Sendikası Üyesi Ümit Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen seçildi.

Denetleme Kurulu asil üyeliklerine ise İstanbul Gazetesi Sahibi Baturhan Koçak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Özkan,

Yedek üyeliklere ise; Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Köse, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru seçzildi.

Genel Kurulun ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, BİK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen seçildi.

(Haber Merkezi)