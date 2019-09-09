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Şevket Erzen BİK Yönetimi’nde

Basın İlan Kurumu 30. Dönem Genel Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçimi yapıldı.

Şevket Erzen BİK Yönetimi’nde

Basın İlan Kurumu 30. Dönem Genel Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçimi yapıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 22:10
Şevket Erzen BİK Yönetimi’nde

Basın İlan Kurumu 30. Dönem Genel Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçimi yapıldı.

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Genel Müdürlük binasında başlayan ve Basın, Hükumet ve Tarafsızlar grubundan toplam 36 Genel Kurul üyesinin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi gerçekleştirildi.

30.  Dönem Genel Kurulu görev süresince; Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi – Çorum Hâkimiyet Gazetesi Sahibi Şevket Erzen, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Sönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı  Prof.Dr. Ergün Yolcu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu seçilirken; Denetleme Asil üyeliklere; Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, yedek üyeliklere ise;İstanbul Gazetesi Sahibi Baturhan Koçak, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İlan Prodüktörleri Temsilcisi – Gülbelde Yay. Rek. Ltd. Şti. Sahibi Şevket Karahan seçildi.

Genel Kurulun ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, BİK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı seçildi. (Haber Merkezi)

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