“Seviyeli kavşak 2022’de tamamlanacak”

Ulukavak Mahallesi’nin kendi mahallesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, çocukluğunun bu mahallede geçtiğini ve 40 yıldır da aynı sokakta yaşadığını vurgulayarak “Ezelden Ulukavaklıyım” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugünün kendisi için özel bir gün olduğunu, mezun olduğu Cumhuriyet Ortaokulu’nda Belediye Başkanı olarak böyle bir programı düzenlediği için çok mutlu olduğunu da vurguladı. Cumhuriyet Ortaokulu’nda önceki gün gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Aşgın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, Belediye birim müdürleri ile Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ve mahalle sakinleri katıldı.



“KAVŞAK 2022’DE

TAMAMLANACAK”

Çorum Belediyesi’nin Ulukavak Mahallesi’nde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Aşgın, Osmancık ve İskilip yolunu şehir merkezi ile buluşturacak yeni kavşak çalışmalarının 2022 yılında tamamlanacağı müjdesini verdi. Projeyle ilgili detaylara değinen Aşgın, “Akşemseddin Caddesi’ni yeni İskilip yolu ve Osmancık Caddesi ile birleştirilecek olan kavşağın ihalesi yapıldı. Yüklenici firma 2022 yılı içerisinde çalışmayı tamamlayacak. Çevreyolu İlim Yayma Kavşağı, Pazartesi Pazarı civarı ve Osmancık Yolu üst geçidi bölgesinde oluşan trafik problemi, seviyeli kavşağın yapılması ile çözülecek. 8 ilçenin girişi bu kavşak ile sağlanacak. Bu projede emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Milletvekillerimize ve AK Parti il teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 138 Milyon TL ihale bedeli olan bu yatırımı 2022 yılında şehrimize kazandırmış olacağız.” dedi.



ÇORBİS İLGİ GÖRÜYOR

Hizmete girdiği günden beri Çorumluların daha fazla kullanmaya başladığı akıllı bisiklet sistemi ÇORBİS’in abone sayısının 21 bini geçtiğini kaydeden Başkan Halil İbrahim Aşgın; “Hemşehrilerimiz ÇORBİS’i çok sevdi. Hizmete girdiği günden bugüne abone sayısı 21 bini aştı. Çorumlular gerçekten ÇORBİS’i çok sevdi. Bunun için yeni istasyonlar kurmaya karar verdik. Kurulacak 4 yeni istasyonun ilki Ulukavak Mahallemizde, İkbal Kadın Kültür Merkezimizin olduğu yerde tamamlamış olacağız.” şeklinde konuştu.

“OLİMPİK HAVUZ DA

FAALİYETE GİRECEK”

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Gençlik ve Spor Bakanımızın da ifade ettiği gibi şehrimizde yüzme bilmeyen kalmasın diyerek yarı olimpik yüzme havuzunu tamamlamak üzereyiz. İnşaatımız çok hızlı ilerliyor. Birkaç ay içerisinde Ulukavaklı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.



“ULUKAVAK’A 35

BİN TON ASFALT”

Belediye Başkanı Aşgın, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Ulukavak Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Başkan Halil İbrahim Aşgın“2019 yılında Köprübaşı 3. Cadde, Yazı Çarşı Kavşağı, Çiftlik Çayırı sokakların asfalt serimini tamamladık. 2020 yılına geldiğimiz zaman Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Varinli Caddesi, Akpınar ve Söğütevler Caddeleri, Çamdeğirmeni ve Mavral Sokakları asfaltla buluşturduk. 2021 yılında ise Köprübaşı Caddesi, Köprübaşı 36. Sokak ve Adnan Özejder Caddesi’nde de asfalt serimini tamamladık. Sadece gönülden gönüle yollar yapmıyoruz, mahallelerimizde de yeni yollar açıyoruz. Çiftlikpınarı 4. ve 1. Sokaklar, Mandıraevler 17. ve 21. Sokaklar ile Söğütevler 68. ve 44. sokaklarda yeni yollarımızı açıyoruz. 2019’dan bugüne 2,5 yıllık süreye baktığımız zaman Ulukavak’a toplamda 35 bin ton asfalt döküldü. 7 bin metre bordür, 17 bin 360 m2 tretuvar döşedik. 2022 yılında Çiftlikpınarı 51. ve 16. Sokak, Mandıraevler Caddesi, Çiftlikpınarı Caddesi, Çamdeğirmeni 10. Sokak, Özgürevler 25. Sokak, Söğütlüevler 44. Sokak, Söğütlüevler 3. Cadde ve devamı, Söğütlüevler 68. Sokak, Çiftlikçayırı 1. Sokak, Çiftlikpınarı 4. Sokak, Çiftlikçayırı 60. Sokak olmak üzere ham yollar açarak yıl içerisinde de tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“KREŞ YAPILACAK”

Çorum Belediye Meclisi’nde aldıkları karar uyarınca üç farklı noktaya kreş yapacaklarını söyleyen Aşgın, bunlardan birinin Ulukavak Mahallesi içerisindeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde olacağını, birkaç ay içinde temelini atarak 2022 yılında bitireceklerini söyledi. Etüd Proje Müdürlüğü’nün Ulukavak Mahallesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, “Bilim Sanat Merkezi’ne Z kütüphane yaptık. İsminide geçtiğimiz yılda Koronavirüs nedeniyle vefat eden Cengiz Özkader müdürümüzün ismini verdik” diye konuştu.

“ÇORUM’U SUSUZ BIRAKMADIK”

Kuraklığın en çok yaşandığı illerin başında Çorum’un geldiğini hatırlatan Aşgın, bu sıkıntılı dönemde Çorum’u susuz bırakmamak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Aşgın “Suyla ilgili çok büyük bir imtihanın içindeyiz. Türkiye’nin en büyük kuraklık yaşayan illerinden biri de Çorum oldu. Bu dönemde büyük çaba sarf ederek 15 yeni kuyu açtık. Çorum’u bir gün bile susuz bırakmadık. Geçtiğimiz 15 günlük sürede, barajlarda suyun tamamen bittiği noktada Rabbime hamdolsun, 53 kilometrelik Koçhisar İsale Hattı’nı 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Çorum’a ulaştırdık. Cumartesi gününden itibaren de Koçhisar suyunu kullanmaya başladık.” dedi.

“BAŞIBOŞ KÖPEKLERE

ÇALIŞMA YAPILACAK”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar da taleplerini dile getirdi. Başkan Aşgın, mahalle sakinlerinin isteklerini tek tek not alıp cevap verdi.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir talep üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine başıboş hayvanlarla ilgili mücadelemiz artacak. Valilik, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerinin de içinde olacağı bir komisyon oluşturacağız. Sokak hayvanları ve başıboş hayvanlarla ilgili önümüzdeki gönlerde daha aktif bir mücadele yürüteceğiz.” dedi

“BELEDİYE’NİN ENGELLİ EĞİTİM

MERKEZİ AKKENT’E TAŞINIYOR”

Bir mahalle sakini de Ulukavak Mahallesi’ne kütüphane açılmasını istedi. Aşgın da “Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Engelli Eğitim Merkezi’ni Akkent Mahallesi’ndeki gençlik merkezi olarak kullanılan binaya taşımayı düşünüyoruz. Bu binanın fiziki imkânları çok daha iyi. Engelli öğrencilerimiz, burada yeni aktiviteler yapabilecekler. Ulukavak Mahallesi’ndeki engelli eğitim merkezi binasını da kadın kültür merkezi olarak hizmete açacağız. O bina içerisinde kütüphane bölümü de oluşturabiliriz. Bununla ilgili de bir çalışma yapacağız.” dedi.

“3 PARK YAPTIK”

Park ve Bahçeler konusunda Çorum’un çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Başkan Aşgın,“241 tane parkımız var. Şuan devam eden ve tamamlamak üzere olduğumuz 6 yeni semt parkımız var. Bu yeni parklarımızın üç tanesini Ulukavak Mahallemize yaptık. Bunlar Özgürevler 9. Sokak, Söğütlüevler 42. Sokak ve Çitlik çayırı 9. Sokakta bulunuyor. Parklarımızın sadece çim ekimleri kaldı mevsim itibariyle ilkbaharda çimlerini ekip o parklarımızı da açacağız” dedi.

“1989 AİLE SOSYAL DESTEK

KARTINDAN YARARLANIYOR”

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün geçen yıl yeni bir uygulamaya geçtiğini hatırlatan Aşgın; “İhtiyaç sahiplerine biz kart veriyorduk onlarda gıda bankamıza gelerek sınırlı sayıda alışverişlerini yapıyordu. Bunu bitirelim istedik ve Sosyal Destek Kartını hayata geçirdik. Sayıları bugün itibariyle 75’i bulan mahalle bakkallarına bu imkânı tanıyalım dedik. Hem esnafımız kazansın hem de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizburalardan gidip canları ne istiyorsa o onu alsınlar istedik. Bir yandan da hemşehrilerimiz evine en yakın marketten alışveriş yapma imkânı buldu. Ulukavak Mahallemizde 2021 yılı içerisinde bin 989 ailemiz Sosyal Destek Kartından faydalanmaya başladı” dedi.

Ulukavak Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir de yaptığı konuşmada “Mahallemizin sorunlarını dile getirmek için bu toplantı yapılmıştır. İnşallah hayırlara vesile olur. Belediye Başkanımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)