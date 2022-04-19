Sevim Şahin TSO Meclis Başkan Yardımcısı seçildi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı görevine Sevim Şahin seçildi.
Güncel 19.04.2022, 19:13
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Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mart ayı olağan Meclis Toplantısı önceki gün TSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda Meclis Başkanı Erol Karadaş’ın açılış konuşmasının ardından gündem maddelerine görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Meclis Başkan Yardımcılığı seçimi yapılarak, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine de Sevim Şahin seçildi.
Dilek ve temenniler bölümünde toplantıya katılan Avukat ve Marka Vekili Sultan Ballı’nın “Fikri Mülkiyet Hakları ” konusunda bilgilendirme sunumunun ardından toplantı sona erdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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