Sevim Dağlamaz vefat etti
Çorum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sayan teyzesini kaybetti.
Güncel 06.06.2022, 22:30
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Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın teyzesi olan Sevim Dağlamaz vefat etti.
İdris, Bilal ve Mevlüt Dağlamaz’ın annesi olan Sevim Dağlamaz Deliler Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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