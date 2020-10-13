Sevim Ateş vefat etti

Çorum merkez Hıdırlık Camii eski İmam Hatibi merhum Mustafa Ateş’in eşi, İmam Hatip Hakan Ateş’in, Hülya Özdemir’in ve Eczacı Hakime Adiloğlu’nun annesi, Hakim Recep Özdemir ve Dr. Adil Murat Adiloğlu’nun kayınvalideleri olan Sevim Ateş önceki gün vefat etti.

Merhumenin cenazesi Ulu Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)