Sevilen çizgi film karakteri “Aslan” çocuklarla buluştu

Farklı sorunlar için yeni araçlar hayal etmeden duramayan, yeni icatlarıyla keşif ve eğlencenin tadını çıkaran çizgi film karakteri Aslan, AHL’nin giriş katında sahne gösterileri için özel dekore edilen alanda Çorumlu çocuklarla buluştu.

(Nurdan AKBAŞ)

