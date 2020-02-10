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Sevgiye alan açarak “yaşamı güzelleştirmek” kendi elinizde

Karşı cinse duyulan tutkulu sevginin, kısa anlatımıyla “aşk”ın kutlanması, sanıldığı gibi son yılların işi değil. Tarihçesine bakıldığında, 1800’lü yıllardan beri kutlandığı anlaşılıyor. “Sevgililer Günü” olarak 14 Şubat’ın seçilmesi ise, bu güne yüklenen “romantik” anlamla ilgili. Sonuç olarak 14 Şubat Sevgililer Günü, birbirini seven insanların, bu duygularını küçük jestlerle açığa vurdukları, aşklarını tazeledikleri ve karşılıklı sevgiyi paylaştıkları gün olarak yüzyıllardır kutlanageliyor.

Sevgiye alan açarak “yaşamı güzelleştirmek” kendi elinizde

Karşı cinse duyulan tutkulu sevginin, kısa anlatımıyla “aşk”ın kutlanması, sanıldığı gibi son yılların işi değil. Tarihçesine bakıldığında, 1800’lü yıllardan beri kutlandığı anlaşılıyor. “Sevgililer Günü” olarak 14 Şubat’ın seçilmesi ise, bu güne yüklenen “romantik” anlamla ilgili. Sonuç olarak 14 Şubat Sevgililer Günü, birbirini seven insanların, bu duygularını küçük jestlerle açığa vurdukları, aşklarını tazeledikleri ve karşılıklı sevgiyi paylaştıkları gün olarak yüzyıllardır kutlanageliyor.

10 Şubat 2020 Pazartesi 00:05
Sevgiye alan açarak “yaşamı güzelleştirmek” kendi elinizde

Gazeteniz ÇORUM HABER ise, 14 Şubat’ı daha da kapsamlı ve anlamlı hale getirme düşüncesiyle, 2016 yılının 14 Şubat’ından itibaren, 14 Şubat’ın da içinde bulunduğu haftayı “Toplumsal Sevgi Haftası” adı altında kutlamaya başladı. Amaç, 14 Şubat’ı, sevgililerin bu duygularını yaşayıp paylaştıkları bir gün olmanın da ötesine taşıyarak, toplumsal sevgiye dönüştürmek, o haftayı da barış, sevgi, dostluk duygularıyla zenginleştirmekti.

14 Şubat’larda ÇORUM HABER, “Yaşam sevgiyle güzelleşir” dedi, “Farklılıklarımız zenginliğimizdir” başlığını kullandı, toplumsal barış, dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı adına “Gülümseyin lütfen!” çağrısında bulundu. “Buzdağını bile eritecek o sihirli sözü sevdiğinize söylemekten çekinmeyin: Seni seviyorum” diye seslendi. Ve geçen yıl “Yüreğinizden sevgi eksilmesin” temennisini dile getirdi.

Bugün de, “5. Toplumsal Sevgi Haftası”nı başlatırken, “yaşamı güzelleştirmek için sevgiye alan açın” diyoruz. Dilimizden düşürmediğimiz toplumsal barış, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı, hoşgörü dileklerimizi, beklentilerimizi bir kez daha peşpeşe sıralıyoruz. Ülkemizin “daha yaşanır bir ülke”, Çorum’umuzun “daha yaşanır bir Çorum” olabilmesi için, huzurlu, mutlu bir yaşamı birlikte paylaşmak, “insan gibi yaşamak” için “sevgi” çağrısı yapıyoruz. Her güçlüğün aşılmasını sağlayacak eşsiz bir duygu çünkü “sevgi”, her kapıyı açacak sihirli bir anahtar…

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