Sevgiye alan açarak “yaşamı güzelleştirmek” kendi elinizde

Gazeteniz ÇORUM HABER ise, 14 Şubat’ı daha da kapsamlı ve anlamlı hale getirme düşüncesiyle, 2016 yılının 14 Şubat’ından itibaren, 14 Şubat’ın da içinde bulunduğu haftayı “Toplumsal Sevgi Haftası” adı altında kutlamaya başladı. Amaç, 14 Şubat’ı, sevgililerin bu duygularını yaşayıp paylaştıkları bir gün olmanın da ötesine taşıyarak, toplumsal sevgiye dönüştürmek, o haftayı da barış, sevgi, dostluk duygularıyla zenginleştirmekti.

14 Şubat’larda ÇORUM HABER, “Yaşam sevgiyle güzelleşir” dedi, “Farklılıklarımız zenginliğimizdir” başlığını kullandı, toplumsal barış, dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı adına “Gülümseyin lütfen!” çağrısında bulundu. “Buzdağını bile eritecek o sihirli sözü sevdiğinize söylemekten çekinmeyin: Seni seviyorum” diye seslendi. Ve geçen yıl “Yüreğinizden sevgi eksilmesin” temennisini dile getirdi.

Bugün de, “5. Toplumsal Sevgi Haftası”nı başlatırken, “yaşamı güzelleştirmek için sevgiye alan açın” diyoruz. Dilimizden düşürmediğimiz toplumsal barış, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı, hoşgörü dileklerimizi, beklentilerimizi bir kez daha peşpeşe sıralıyoruz. Ülkemizin “daha yaşanır bir ülke”, Çorum’umuzun “daha yaşanır bir Çorum” olabilmesi için, huzurlu, mutlu bir yaşamı birlikte paylaşmak, “insan gibi yaşamak” için “sevgi” çağrısı yapıyoruz. Her güçlüğün aşılmasını sağlayacak eşsiz bir duygu çünkü “sevgi”, her kapıyı açacak sihirli bir anahtar…