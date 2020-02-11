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“Sevgisiz toplumda bölünme yaşanır”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, sevginin gücünün toplumu birleştireceğini söyledi.

“Sevgisiz toplumda bölünme yaşanır”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, sevginin gücünün toplumu birleştireceğini söyledi.

11 Şubat 2020 Salı 22:28
“Sevgisiz toplumda bölünme yaşanır”

ÇORUM HABER’in Sevgililer Günü’nü daha kapsamlı ve anlamlı hale getirme düşüncesiyle 14 Şubat’ı da içine alan haftayı 2016 yılından beri “Toplumsal Sevgi Haftası” adı altında kutlamaya başlamasını değerlendirerek sevgisiz toplumlarda bölünmeler yaşanacağını söyleyen Özsaçmacı; “Bizim de yolumuz sevgi, parolamız cesarettir” diye konuştu.

“Toplumsal Sevgi Haftası” ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Özsaçmacı şu görüşlere yer verdi: “Sevgisiz toplum hırslıdır. Para, güç ve itibar saplantısı vardır. Sevgisiz yaşayan toplumlarda, inançlardaki ayrılıklar nedeniyle bölünmeler yaşanır. Çünkü sevgisiz toplumlarda ego ve bencillik insani değerlerin önüne geçmiştir.

Ego bölünmelere, bölünmeler ise savaşlara sebep olur. Bu şekilde sıralayabileceğimiz sevgisizlik karşısında bizim yolumuz sevgi, parolamız ise cesarettir. Keyfilik ve benliğe karşı sevginin güçlü olduğunu birlikte ispatlayacağız. Reçete hoşgörüdür, çare sevgidir.

Bu vesile ile ÇORUM HABER Genel Müdürü Sayın Mehmet Yolyapar’ın öncülüğünde başlatılan “Toplumsal Sevgi Haftası”nı çok önemsiyor ve Çorum’un kazanımlar elde etmesinin yolunun sevgiden geçtiğine inanıyorum. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu ve yaşamın sevgiyle güzelleşeceği düşüncesinden hareketle barış, dostluk ve kardeşlik duygularına vesile olan bu düşünceye öncülük eden ÇORUM HABER ailesini de kutluyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

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