“Sevginin, kardeşliğin ve barışın merkezindeyiz”

2 Temmuz 1993’te Sivas-Madımak Oteli’nde 33 canı kaybettiklerini belirten Aşgın, “Aynı şekilde 5 Temmuz’da Erzincan-Başbağlar’da 37 canımız hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Bu elim hadiselerde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Bununla birlikte biraz tarihi yakınlaştırınca da 15 Temmuz 2016’ya geliyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Aşgın, şunları söyledi:

“Türk devletinin sonsuza kadar yaşayacağını tüm cihana haykırdığımız bir tarihtir 15 Temmuz. Demokrasiye ayar vermek için yapılan bu hain girişim karşısında milletimiz hiç tereddüt etmeden meydanlara aktı. Aynen Çanakkale ruhuyla 15 Temmuz’da ülkemizin tüm meydanlarında vatana sahip çıkıldı. Hain terör örgütüyle mücadelemiz halen devam ediyor. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin, birlik ve beraberliğimizi diri tutsun.

Yine 1980 Mayıs’ında başlayıp Temmuz ayına kadar devam eden ve 57 canımızı kaybettiğimiz Çorum olaylarından almamız gereken dersler var. Sevgiyi, barışı, kardeşliği merkezine alan bir medeniyete ev sahipliği yapıyoruz. Allah bir daha söyle sorunları, sıkıntıları insanlığa yaşatmasın.” (Taner ŞİMŞEK)

