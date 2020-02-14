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Sevginin büyüsü ve gücü güzelleştirecek yaşamımızı

Sophokles, “Ben bu dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim” demiş, Chapman da “Sevgi, doğanın ikinci güneşidir”…

Sevginin büyüsü ve gücü güzelleştirecek yaşamımızı

Sophokles, “Ben bu dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim” demiş, Chapman da “Sevgi, doğanın ikinci güneşidir”…

14 Şubat 2020 Cuma 00:14
Sevginin büyüsü ve gücü güzelleştirecek yaşamımızı

Schiller: “Sevgi insanı birliğe, egoizm ise yalnızlığa götürür”. Goethe: “Sevmek inanmak demektir”. Sait Faik: “Bir insanı sevmekle başlar her şey”. Wilde: “Sevgiyi yüreğinden eksik etme. Sevgisiz yaşam, bütün çiçeklerin ölmüş olduğu güneşsiz bahçe gibidir”. Gandhi: “Sevginin olduğu yerde hayat vardır”.

Sosyal medyada “sevgi” üzerine o kadar güzel ve anlamlı söz var ki…Örneğin Osho da, “Sadece sevgi dolu bir bakış, bir insanın hayatını değiştirebilir” demiş. Mevlana’nın sevgi üzerine güzel sözlerinden biri de şöyle: “Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür”…

Bugün Sevgililer Günü…Sevgilerin tazelendiği ve sevgiliye sunulduğu gün…

Ve toplumsal olarak da, sevginin yüceltildiği, sevgisizliğin, kin ve nefretin yüreklerden atıldığı gün…Sevginin gücüyle, karanlıkları aydınlığa dönüştürmenin zamanı. Tüm yaşamları güzelleştirecek büyüyü açığa çıkarmanın zamanı…

SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN.

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