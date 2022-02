SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Bugün Sevgililer Günü…

Seven insanların, bu duygularını en güçlü ve en coşkulu biçimde sevdiklerine ifade edecekleri, aşklarını tazeleyecekleri, mutlu olacakları, mutluluklarını paylaşacakları gün.

Biliyoruz ki, sevgi bulaşıcıdır ve küçücük bir sevgi dolu bakış, mutlu bir gülüş bile dalga dalga yayılıp tüm toplumu kucaklayabilir.

İçinden geçtiğimiz şu zorlu günlerde bile, her şeyin çaresi sevgidir. Barış dilini kullanabilmek, tüm topluma umut aşılamak, sorunlarla başedebilmek için ihtiyaç duyulan moral motivasyonun enerji kaynağını oluşturur.

Onun için, barışı, sevgiyi ve umudu yüreğinizden eksik etmeyin diyoruz.

Ve sevdiklerinize, dolu dolu “Seni Seviyorum” demekten hiç çekinmeyiniz.

Bildiğiniz üzere, gazeteniz ÇORUM HABER, 2016’nın 14 Şubat’ından beri Sevgililer Günü’nün de içinde olduğu haftayı “Toplumsal Sevgi Haftası” olarak kutluyor.

Birbirini seven insanların bu duygusu çok değerli, ama, bunun yanısıra insan sevgisi başta olmak üzere tüm sevgileri yüceltmek ve toplumun gündemine taşımak da gerekiyor. Bu sevgi ikliminde, farklılıklarımızı zenginliğimiz kabul ederek sevgiyle kucaklaşmak, sevginin gücüyle karanlıkları aydınlığa dönüştürmek gerekiyor.

Haydi, demokratik olgunluk içinde, barışa, dostluğa, hoşgörüye, sevgiyle yelken açmaya!