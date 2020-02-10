Sevgililer Günü'nde 3 milyon gül satılması bekleniyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçek sektöründe hareketlilik başladı. Sevgililer Günü'nde en ucuz gül 10 liradan, en pahalı 30 liradan satın alınacak. Aşkın ve sevginin sembolü olarak kabul edilen güller en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor. 14 Şubat'ta Türkiye genelinde 3 milyon gül satılması öngörülüyor. 7 adet gülden oluşan en düşük maliyetli bir buket 70 liradan oluşuyor.

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gül fiyatlarıyla ilgili bilgi verirken, sektördeki beklentileri aktardı.

Çiçekçiler hazır, müşterilerini bekliyorlar

Her yıl olduğu gibi bu yılda da çiçekçilerde hummalı bir çalışma başladığını anlatan Başaran, “Çiçekçilerimiz hazırlıklarına başladılar. Müşterilerin taleplerine cevap verecek ürün ve satışları bekliyorlar” dedi.

Başaran, birliğe üye Türkiye'de genelinde 10 binin üzerinde çiçekçi mağazası olduğunu söyleyerek, “Çiçekçiler arz ve talebe göre ürünlerini tedarik ediyorlar. Tahmini olarak Sevgililer Günü'nde 3 milyonun üzerinde gül talebi oluşacak. Yerli gül, 10 lira ile 20 lira arasında bir fiyata satılırken, ithal gül de 15 lira ile 30 lira arasında satışı gerçekleşeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Gül fiyatları kaliteye göre değişiyor”

Türkiye'de yer üretim olan ürün yelpazesinin kaliteye göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Başaran, “Yurtdışındaki ithal taleplere göre tedarikçiler mağazaların siparişlerini yetiştiriyor. Ürün kalitesi de kademe olarak değişkenlik gösteriyor. Yerli üründe kaliteye göre fiyat değiştiği gibi yurtdışından gelen ithal ürünlerde de aynı şey geçerlidir” ifadelerini kullandı.

“Çiçek çiçekçiden alınır”

Çiçek alacak vatandaştan bir talepte bulunduğunu söyleyen Başaran, “Bulundukları yerdeki çiçekçilerden ürün almalarının öncelikli olsun. ‘Çiçek çiçekçiden alınır' mantığını güderek bunu söylüyorum. E-ticarete karşı değiliz. Mutlaka e-ticaret olmalı ki insanlar çiçeklere kolay erişim sağlasınlar. Birkaç gün önceden gerçek çiçekçiden verilen siparişlerin hızlı ve zamanında ulaşmalarına olanak sağlayacaktır. Bu durum hem çiçekçinin gardını rahatlatacak. Sevgililer Günü'nde siparişlerin zamanında ve sorunsuz olarak teslim edilmesini istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başaran, Çiçek Filosu adıyla oluşturdukları sistem üzerinden Türkiye'nin 81 iline sipariş ulaştırabildiklerini vurguladı.

“Tedarikçilerden tek seferde alınan yüklü miktardaki ürünler, fiyatları yükseltiyor”

Çiçek fiyatlarını etkileyen unsurlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Başaran, “Çiçeği tek başına düşünmemek gerekiyor. Gönderim de çiçeğin maliyetini artıran bir durumdur. Özel günlerde çiçeği mağazasından alırken ayrı bir fiyat, gönderirken ayrı bir fiyat oluşuyor. Çiçek ticaretine günü birlik katılan aracılar bulunuyor. Bu aracılar sektör dışından günü birlik ürün alıyorlar. Bizim ticaretimize sekte vuruyorlar. Bu durumda kârımıza ortak oluyorlar. Çiçekçilerin ayakta kalabilmesi için tedarikçilerin kendilerinden sürekli alışveriş yapan esnaflarla işini sürdürmesi gerekir. Gündelik olarak çiçek sektörüne dahil olanlarla büyük miktarda alışveriş yapmaması gerekiyor” dedi.