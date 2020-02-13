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“Sevgililer günü indirimine kanmayın”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, merdiven altı üreticilerinin Sevgililer Günü’nde artan alışverişleri fırsata çevirebileceğini belirterek Sevgililer Günü’nde normal zamanlardan yüzde 20-30 oranında daha fazla alışveriş yapıldığını, her yıl müşteri çekmek için çeşitli alışveriş teknikleri geliştiren bazı kişilerin fiyatlarını önce şişirip sonra sevgililer günü diye büyük indirim varmış gibi kampanya yaptığını dile getirdi.

“Sevgililer günü indirimine kanmayın”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, merdiven altı üreticilerinin Sevgililer Günü’nde artan alışverişleri fırsata çevirebileceğini belirterek Sevgililer Günü’nde normal zamanlardan yüzde 20-30 oranında daha fazla alışveriş yapıldığını, her yıl müşteri çekmek için çeşitli alışveriş teknikleri geliştiren bazı kişilerin fiyatlarını önce şişirip sonra sevgililer günü diye büyük indirim varmış gibi kampanya yaptığını dile getirdi.

13 Şubat 2020 Perşembe 19:48
“Sevgililer günü indirimine kanmayın”

Gerçekte olmayan bu kampanyalara halkın asla inanmaması gerektiğini anlatan Palandöken, piyasa fiyatlarını iyi takip eden herkesin bu kadar indirim olmayacağını bilmesi gerektiğini, vatandaşların sevdiklerine hediye alırken merdiven altı üreticilerinin oyununa gelmemesi bunun yerine hediye alırken tanıdık ve bildik esnafı tercih etmesi gerektiğini söyledi.

“SEVGİLİLER GÜNÜ ALIŞVERİŞLERİ DOLANDIRICILARI İŞTAHLANDIRIYOR”

14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye alırken merdiven altı ve taklit ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde kozmetikten gıdaya kadar menşei belli olmayan çok sayıda ürün piyasaya sürülüyor. Vatandaşlarımız 14 Şubat’ta sevdiklerine hediye alırken merdiven altında üretilen, taklit, korsan ve çalıntı ürünlere karşı dikkatli olmalı. Bu sahte ürünler ambalaj olarak gerçeğine o kadar benzetiliyor ki görünüşte ayırt etmek çok zor. Özellikle parfümler, makyaj malzemeleri, bazı taklit çantalar, takılar, çikolata, şekerleme ve gıda ürünleri merdiven altında üretildiğinde hijyenden uzak ve sağlıksız olarak üretiliyor. Bu ürünlerin içinde ne olduğu ve hangi şartlarda üretildiği belli değil. Sevgililer gününde sevdiklerimizi mutlu etmek isterken sağlığından etmemek için merdiven altı üreticilerin oyununa gelmeyin. Merdiven altı üretim sağlığımızı bozduğu gibi kayıt dışılığı artırarak ekonomiye de zarar veriyor” diye konuştu.(Haber Merkezi)

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