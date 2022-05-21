“Sevgili Doktor” beğeniyle izlendi

Anton Çehov’un yazdığı, sendika üyesi Ali Çevik’in yönettiği “Sevgili Doktor” isimli oyun, Eğitim Sen Çorum Şubesi’ne bağlı Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelendi.

İnsan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü, ezen-ezilen ilişkileri ile sistem sorununa mizahi bir dille yaklaşan oyunda Kenan Sırma, Ali Çevik, Sezgin Kundukan, Satı Reyhan Topal Atak, Dilber Dağdeviren, Gürcan Aksoy, Şeyda Taşsümer, İdil Çevik, Kenan Keleş ve Ceyhan Özlü rol aldı.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenen oyunu CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Sol Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

(Taner ŞİMŞEK)

