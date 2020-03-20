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“Sevgi ve dostluğun bayramı”

Vali Mustafa Çiftçi, Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz’un, yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu ifade etti.

“Sevgi ve dostluğun bayramı”

Vali Mustafa Çiftçi, Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz’un, yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu ifade etti.

20 Mart 2020 Cuma 20:20
“Sevgi ve dostluğun bayramı”

“Farklılıkları zenginlik olarak telakki eden barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler ancak ortak inanç, kültür ve tarih bilincine sahip insanlar olmamız halinde bu topraklarda huzur ve mutluluk içinde birlikte yaşamımızı devam ettirebiliriz” diyen Vali Çiftçi, birbirinden farklı kültürlere mensup insanlarla aynı coğrafyayı paylaşmış ve asırlardır bu güzel topraklarda birlikte, barış içinde yaşamış bir milletiz. Bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarını, emperyalistlerin oyun sahası olmaktan çıkartmak ve kardeşliğimizi bozmak isteyen şer odaklarının planlarını boşa çıkartmak hepimizin ortak gayesi ve hedefi olmalıdır” dedi.

Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz’un, ülkenin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşayan kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ettiğini belirten Vali Çiftçi, “Saygıdeğer Çorumluların Nevruz Bayramını tebrik ediyor; gönül coğrafyamızda yaşayan, yüreği bizlerle atan herkese bu anlamlı günün barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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