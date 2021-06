“Sevgi ve Barış Orkestrası ile Kadeş Operası, Çorum’u dünyaya tanıtacak”

Çorum’un tanıtımı noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını açıklayan Vakıf 19 Başkanı Bilan, bu kapsamda hazırladıkları 4 önemli projeyi kamuoyuna açıklayarak bu projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte ilimizin Hititler’in de gücüyle tüm dünyaya tanıtılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Vakıf 19 olarak hazırladıkları Kadeş Satranç Takımı, Hitit Tavlası, Sevgi ve Barış Orkestrası ile Kadeş Operası hakkında Anitta Otel’de bir basın toplantısı düzenleyen Alper Bilan, kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanacağını söylediği 4 önemli projeyi duyurdu.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hititoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Peker’in danışmanlığında hazırlanan projelerle ilgili iki günlük Çorum ziyaretine geldiklerini açıklayan ve bu kapsamda kendilerine büyük destek sağlayan Türkiye Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) Genel Başkanı Mehmet Yılmaz ile ünlü besteci Turgay Erdener’in de ilimize geldiğini ifade eden Bilan, önceki gün Alacahöyük’te incelemede bulunduklarını, dün ise Ortaköy’e gideceklerini söyledi.

ÇORUM’UN TANITIMI İÇİN 4 ÖNEMLİ PROJE

Düzenlediği basın toplantısında Vakıf 19 olarak ilimizin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılması için ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu sene pandemi nedeniyle yapılan çalışmaların aksadığını söyleyen Alper Bilan, 2018-2019 yılından beri uğraştıkları 4 proje için gerçekten çok büyük emek harcandığını söyledi.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan projelerle ilgili şu görüşlere yer verdi; “Bunlardan bir tanesi KADEŞ SATRANÇ TAKIMI projesi. Bu projemizde Mısırlılar ile Hititlerin yaptıkları savaşı anlatan bir çalışma yaptık. Bir tarafta Mısır bir tarafta Hititliler var. Bu çalışmayı dünyaya duyurmak için Satranç Müzesi’ne hediye edeceğiz. Satranç Federasyonu ile görüşmelerimiz var. Ayrıca Dünya Satranç Şampiyonu’na bir şekilde bunu hediye edeceğiz. Bunda muradımız şu. Hediyelik olarak da bunu yapacağız. Hem vakfa bir gelir elde etmek hem de insanlara kalıcı bir şey olsun istiyoruz. Bu satrancı alan Kadeşle ilgili hikayeyi de öğrenmiş olacak.

Ayrıca ikinci çalışma HİTİT TAVLASI projesidir. Bu da çok özel bir çalışma. Burada pulların üzerinde ve tavlada yer alan motifler Hitit uygarlığıyla ilgili özel motifler. Tavlanın üzerinde işlenen şeyler Hitit İmparatorluğu mühürlerinden elde edilmiş çalışmalardır. Tabii burada proje devam ediyor. Bazı yerleşim yerleri değişecek. Bu mühürlerin içinde yer alan bazı motifleri pullara işledik. Tavlanın hane dediğimiz yerleri Hitit motiflerinden oluşmuştur. Ortada kanatlı güneş kursu vardır. Bir de zarların üzerinde Hitit sayılarından oluşuyor. Zar biraz büyük. Onun yanına küçük bir de zar koyacağız. Bu çalışmaları ilimizi daha iyi nasıl tanıtırız diye yapıyoruz. Tavlayı herkes oynuyor ama bugüne kadar Hitit Tavlası ile oynamadılar. Vakıf19 olarak bu çalışmayı yaptık herkesin masasında bir Hitit Tavlası olsun. Soranlara anlatsınlar ve böylece bizim kültürümüzü diğer insanlara anlatsınlar istiyoruz. Bunlar taslaktır ama 1-1,5 ay sonra elimizde olacak. Devlet büyüklerine takdim edeceğiz. Satrançla ilgili Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, tavla ile ilgili ise eski Müze Müdürümüz Önder İpek’ten Hitit uygarlığı konusunda destek ve danışmanlığı aldık. Buradaki çalışmaların fikri sahibi benim, yapımcısı ise Vakıf 19’dur.



Vakıf 19 çok önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. Bunlardan biri 2018 yılında çalışmalarına başladığımız KADEŞ OPERASI projesidir. Sizlere daha önce duyurmuştuk ama pandeminin girmesi ve sanatçılarımızın yeteri kadar zaman ayıramaması gibi sebepler vardı. Bu çalışma ile ilgili şu anda Turgay Erdener var. Besteci. Şu an Çorum’dalar. Onları dün Alacahöyük örenyerini gezdirdik. Bugün de Ortaköy’e gideceğiz. Turgay Hocam bu işin bestesini yapacak. Bir tarafta libretto yazarı Şirin hanım geldiler. Kadeş Operası’nda bir Hitit Kralı’nın hayatını anlatıyoruz. Krala henüz karar vermedik çünkü ölüm, doğum sahneleri birbirine benzer hikayeler. Alacahöyük’te ciddi bir toplantı yaptık önceki gün. Hasan Peker hocamız var. Hititolog. Hikayenin yazımı ile bize destek olacak. Eksik kaldığımız yerlerde yine Tayfun Yıldırım hocamızın desteğini alacağız. Libretto yazarı Şirin hanım özel bir libretto yazacak. Turgay Hocamda bu işi besteleyecek. Ayrıca güzel bir partnerimiz var. Mehmet Yılmaz bey burada. TOBAV Genel Başkanı. Yani Türkiye Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı Başkanı burada. Saolsun Turgay Hocam böyle bir partner ile çalışmanın bize yararı olacağını söyledi. Biz de Vakıf 19 olarak sivil toplum örgütlerine her zaman açığız. Böyle olunca kabul ettik. TOBAV ile birlikte yürüyeceğiz. Burada muradımız şu. Bu yaptığımız çalışma ülke sınırları dışına çıksın istiyoruz. Partnerimizin de gücüyle ülkede salonlarda sunulacak. Ama asıl hedefimiz gerçekten Hititlerin gücüyle dünyada bu organizasyonu yapabilmektir.

Son projemiz BARIŞ VE SEVGİ ORKESTRASI; Vakıf 19 olarak burada çok özel bir projeye daha imza atıyoruz. Dünya Barış Günü var 21 Eylül’de kutlanıyor. Dünyaya barışa ilk imza atan bizler. Biz dünyada çalınan farklı sazları biraraya getirsek. Her ülkenin mümkün değil ama kıtalara özel sazları alsak. Hatay’daki medeniyetler korosu gibi dünya sazlarından oluşan sevgi ve barış sesi çıkarak bir orketstra oluştursak istedik. Onu da Turgay hocamıza teslim ettik. Şu anda Hitit Kadeş Operasyonu, Barış ve Sevgi Orkestrası ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İki gün önce vakıfta halk ozanlarımızı dinledik. Çorum’da sevgi, barış ve kardeşliği ozanların dilinden gördüler. Barış ve Sevgi Orkestrası bir ilktir. Bu iki proje ortaya çıktığında ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.”

Vakıf 19 olarak bir projeye başlarken bitireceklerine ve ortaya bir şey koyacaklarına inanarak yola çıktıklarını söyleyen Bilan, “Söz verip yapmamak Vakıf 19’a yakışmaz. Projede değerli önemli insanlar emek harcıyor. Bunlar prestijli işler Çorum’a da önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Bizim amacımız Çorum için araştırmak ve çalışmaktır. Hedefimiz yabancılara, dünyaya Çorum’u tanıtarak marka şehir yapmaktır. Bu yol da çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

