“Sevgi varken nefret niye!”
Hacı Bektaş Veli, asırlar öncesinden böyle sesleniyor: “Sevgi varken nefret niye, / barış varken savaş niye/kardeşlik varken didişmek niye/dostluk varken düşmanlık niye/hoşgörü varken bağnazlık niye/özgürlük varken tutsaklık niye/adalet varken haksızlık niye?”
Anadolu topraklarına barış, sevgi, hoşgörü tohumlarını eken ve Türk üst kimliği etrafında Anadolu birliğinin sağlanmasına büyük katkılar sağlayan Anadolu aydınlanmasının yüce bilgelerinden Hacı Bektaş Veli’nin bu sözlerine kulak vermenin tam zamanı.
Ve toplumsal barış, birlik, beraberlik adına, yarın O’nun öğretileri doğrultusunda “Çorum’un kardeşlik temeli” atılacak. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilecek Kültür Merkezi’nin temel atma töreni, yarın saat 14.00’de yapılacak.
Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum protokolünün de davetli olduğu temel atma törenine Hacı Bektaş Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un da katılacağını bildirdi. Saat 12.00’de başlayıp 17.00’ye kadar sürecek programda, aşıkların deyiş ve nefes dinletisi, semah-halkoyunları ve konser yer alıyor.
(Haber Merkezi)
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