“Sevgi” resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Çorum Belediyesi, Türkiye geneli ödüllü resim yarışmasının bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde düzenlenen “Sevgi” konulu resim yarışmasına 52 ilden 945 eser katıldı. Jüriye heyetinin yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler sahiplerine ödülleri Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada birincilere 2.000 TL, ikincilere 1500 TL, üçüncülere 1000 TL para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.



Ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Başkan Yardımcısı Candan “Bu güne kadar değerlerimiz üzerinden birçok resim yarışması yaptık. Bu yıl da ‘Sevgi’yi konu olarak belirledik. Sevgiyi sanata yansıtan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Ödül töreninde ayrıca yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.



Buna göre ödül alan yarışmacılar şu şekilde:

İLKOKUL KATEGORİSİ: İstanbul Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilsem İlkokulu’ndan Mustafa Emin Erdoğan, İzmir Özel 75. Yıl İlkokulu’ndan Derin Deniz, Ankara Etimesgut Şehit Tugay Topsakallıoğlu İlkokulu’ndan Feyza Reyyan Coşkun

ORTAOKUL KATEGORİSİ: Çorum 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Zeynep Su Özan, Bursa Çakır Okulları’ndan Çağrınaz Yalçın, Erzincan Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu’ndan Tuba Güneş

LİSE KATEGORİSİ: Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi’nden Melisa Arslan, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi’nden Nilay Çal, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi’nden Cansu Yılmaz

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ: Ankara Çankaya Teğmen Kalmaz İlkokulu’ndan Elif Doğa Tosun, Bolu Milli Egemenlik Ortaokulu’ndan Irmak Hicran Erbaş ve Şanlıurfa Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi’nden Fatma Timuçin”



(Haber Merkezi)

