“Sevgi, mutluluğun ve güzelliklerin anahtarı”

SEVGİ ÜZERİNE

Nasıl ki bir incir çekirdeğini toprağa ekeriz, yeşerir, dal budak, yaprak, meyve olursa, sevgi de içerisinde tüm güzellikleri toplayan minnacık bir çekirdektir.

İnsanları mutlu edecek ne varsa, hepsini içinde taşır. İnsanda gen ne ise toplumda sevgi odur.

Sevgi öyle bir anahtardır ki, onu eline alan, güzelliklerle dolu tüm odaların kapılarını açar.

Sevgi=barış, sevgi=huzur, sevgi=mutluluktur.

Aziz Çorum halkımızın Sevgililer Günü’nü ve ÇORUM HABER Gazetemizin 7 yıldır anlam kazandırmaya çalıştığı Toplumsal Sevgi Haftası’nı kutluyorum.

Ömrünü Çorum’a, Çorum insanının barış içinde, kardeşçe yaşamasına, sevgi ve saygıya, hoşgörüye adayan Çorum Haber Gazetemizin Yöneticisi Mehmet Yolyapar kardeşime tebriklerimi iletiyorum.

SEVGİNİN AÇILIMI

Kâinatın yaratılış sebepleri arasında en önemlilerinden birisi de sevgidir.

Sevgi olmadan mutluluk olmaz. Dolayısıyla, kişisel ve toplumsal huzurun temeli sevgidir.

Hele de insanın, Allah’ın yarattığı en kutsal varlık olduğu, her türlü saygıya lâyık olduğu gerçeğinden hareketle, insanlar sırf Allah için sevilirse, toplumun üzerine sevgiyle birlikte rahmet yağmuru yağar.

Sevgi, barışın, hakça bölüşümün ve paylaşımın anasıdır. Her türlü kötülüğün, hasedin, fesadın, kin ve düşmanlığın panzehiridir.

Onun için, Sevgililer Günü ve Toplumsal Sevgi Haftası anlamlıdır.

