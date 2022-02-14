“Sevgi, mutluluğun ve güzelliklerin anahtarı”
Gazeteniz ÇORUM HABER’in köşe yazarı, emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak, kâinatın yaratılış sebeplerinden birinin de sevgi olduğunu, sevginin, insanları mutlu edecek ne varsa hepsini içinde taşıdığını, kişisel ve toplumsal huzurun temeli olduğunu belirterek, “Sevgi, barışın, hakça bölüşümün ve paylaşımın anasıdır. Her türlü kötülüğün, hasedin, fesadın, kin ve düşmanlığın panzehiridir” dedi.
SEVGİ ÜZERİNE
Nasıl ki bir incir çekirdeğini toprağa ekeriz, yeşerir, dal budak, yaprak, meyve olursa, sevgi de içerisinde tüm güzellikleri toplayan minnacık bir çekirdektir.
İnsanları mutlu edecek ne varsa, hepsini içinde taşır. İnsanda gen ne ise toplumda sevgi odur.
Sevgi öyle bir anahtardır ki, onu eline alan, güzelliklerle dolu tüm odaların kapılarını açar.
Sevgi=barış, sevgi=huzur, sevgi=mutluluktur.
Aziz Çorum halkımızın Sevgililer Günü’nü ve ÇORUM HABER Gazetemizin 7 yıldır anlam kazandırmaya çalıştığı Toplumsal Sevgi Haftası’nı kutluyorum.
Ömrünü Çorum’a, Çorum insanının barış içinde, kardeşçe yaşamasına, sevgi ve saygıya, hoşgörüye adayan Çorum Haber Gazetemizin Yöneticisi Mehmet Yolyapar kardeşime tebriklerimi iletiyorum.
SEVGİNİN AÇILIMI
Kâinatın yaratılış sebepleri arasında en önemlilerinden birisi de sevgidir.
Sevgi olmadan mutluluk olmaz. Dolayısıyla, kişisel ve toplumsal huzurun temeli sevgidir.
Hele de insanın, Allah’ın yarattığı en kutsal varlık olduğu, her türlü saygıya lâyık olduğu gerçeğinden hareketle, insanlar sırf Allah için sevilirse, toplumun üzerine sevgiyle birlikte rahmet yağmuru yağar.
Sevgi, barışın, hakça bölüşümün ve paylaşımın anasıdır. Her türlü kötülüğün, hasedin, fesadın, kin ve düşmanlığın panzehiridir.
Onun için, Sevgililer Günü ve Toplumsal Sevgi Haftası anlamlıdır.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|24
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11