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Sevgi evi çocukları umre ödülü kazandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuklar için 81 ilde, müftülükler koordinesinde “Umre Ödüllü Değerler Eğitimi Yarışması” düzenlendi.

Sevgi evi çocukları umre ödülü kazandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuklar için 81 ilde, müftülükler koordinesinde “Umre Ödüllü Değerler Eğitimi Yarışması” düzenlendi.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:29
Sevgi evi çocukları umre ödülü kazandı

Söz konusu protokol kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Çorum Çocuk Evleri’nde koruma ve bakım altında kalmakta olan çocuklara yönelik Aralık ayında “Değerler Eğitimi Yarışması” yapıldı.

Düzenlenen umre ödüllü yarışma sonucunda ÇEKOM Çocuk Evleri Sitesi Kız Öğrencilerden Arzu Karayel birinci, 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi erkeklerde ise Selahattin Bedirhan Kıymacı birinci olarak umre ödüllerini kazandı.

Müftülükte düzenlenen ödül törenine İl Müftüsü Muharrem Biçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ile İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz, Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Gülay Kunduracı, ÇEKOM Müdürü Kübra Yılmaz ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Müftü Biçer, dereceye giren öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını temenni ettiğini söyledi. Biçer ve Çoban daha sonra öğrencilere ödüllerini takdim etti. Umre ödülü kazanan öğrencilere TDV Çorum Şubesi tarafından da para ödülü ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap seti ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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