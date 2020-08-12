Sevgi Erkün vefat etti

Türkiye Kamu Sen eski il temsilcisi, Türk Tarım Orman Sendikası eski Çorum ve Yozgat şube başkanı Mehmet Ferit Erkün'ün annesi, emekli ziraat mühendisi Gürsel Erkün'ün kayınvalidesi olan Sevgi Erkün bugün hayatını kaybetti.

Sevgi Erkün'ün cenazesi yarın (13.08.2020 Perşembe) Çorum'un Mecitözü ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Çorum Haber merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber merkezi)