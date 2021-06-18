“Sevgi engelleri ortadan kaldırır”
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki İl Yönetim kurulu üyeleri ile Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı engellilere sürpriz ziyaretlerde bulundu.
Güncel 18.06.2021, 22:20
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Sungurlu’da engelli ailelerini ziyaret eden Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyet ziyaret ettikleri aile bireyleriyle yakından ilgilenip sorunlarına ortak oldu.
Ziyarette, hane halkını yakından tanıyıp istek ve taleplerini dinleyen Ahlatcı, AK Parti olarak her zaman engelli vatandaşların ve ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi.
Engellerin kalplerde olduğuna inandığını ve bu bilinci tüm topluma yaymaya gayret gösterdiklerini de anlatan Ahlatcı: “Sevgi ile engelleri ortadan kaldırabiliriz. Çünkü engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.” dedi.
(Haber Merkezi)
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