“Sevgi dili onaylandı”

23 Haziran seçim sonuçlarını her türlü kara çalma girişimine karşın seçmenin doğruyu, sevgi dilini, kucaklaşmayı, toplumsal barışı onayladığını belirten Tüfekçi, “Bu seçimlerin ortaya koyduğu sonuçları siyasal aktörler ve yapılar iyi okumalıdır” dedi.

Yıllardır İstanbul halkına hizmet için sarf edilmesi gereken kaynakları yandaşa, cemaat ve vakıflara fütursuzca aktaran, rakiplerini insafsızca ithamlarla karşı karşıya bırakan anlayışın hak ettiği yanıtı seçmenden aldığını kaydeden Tüfekçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kazanmak için her şeyi mubah gören zihniyet halktan kendi oy tabanı da dahil hak ettiği karşılığı buldu.

“Her şey çok güzel olacak” sözlerinde ortaklaşan moral değerler kazanmıştır. Bu 25 yıldır İstanbul’u yöneten siyasal ekibin tüm halkın güvenini yitirdiği, kendileri için sonun başlangıcı diyebileceğimiz bir sürecin başladığının da apaçık anlatımıdır.



Halkı azarlayan, ötekileştiren, etnik ve inançsal kümelenmelerine göre sınıflandıran anlayış tükenmiştir. Daha da toparlanabilmesi olası değildir.

Türk halkı haksızlığa uğratılana sahip çıkmış, töresine uygun bir tutum sergilemiştir. Dünya ve Türkiye bu seçime ve sonuçlarına odaklanmış, daha önce yaşanmışlığı kesine yakın olan hile-hurdaya fırsat ve imkân vermemiştir.

Siyasal erki ellerinde bulunduranlar bilmelidir ki İBB çalışmalarına dahası muhalif belediyelerin iş yapmasına engel çıkarmayı düşünen ve çıkaranlar her türlü kamu imkânını hiç düşünmeden siyasal ikballeri için kullananlar toplumun daha da sert uyarılarıyla karşı karşıya kalacaklarını bilmelidirler.

Tüm yarışlarda bir adım önde ipi göğüsleyen yarışı kazanır. 31 Martta fazladan alınan 24 bine yakın oyu çeşitli hüllelerle 13 binlere çekmek bile seçimleri yenilemek, hele de sadece büyükşehir belediyesi seçimlerini yenilemek ne kadar adildir. Bir oy fazla alan seçimi kazanır oysa. Her türlü siyasal görüşün mensubu, her inanç ve etnik kökenden seçmen durumu değerlendirip, gereğini yapmış, Atatürk ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmıştır.



Türkiye’de barışın dili, demokrasi demokrasinin olmazsa olmazı laik yaşam tarzı, hak, hukuk ve adalet diyenler kazanmıştır.

Son yerel seçimlerle 17 yıldır ülkeyi yöneten zihniyete, kibire, azarlayan, horlayan dile ve söyleme uyarısını en etkili yolla yaptı.

23 Haziran seçimleri öncesi CHP İl, Merkez İlçe ve diğer tüm ilçe yöneticilerimiz, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla gidip çalışmalarına aktif bir şekilde katıldılar.

Yüzlerce seçmen İl ve İlçelerimizden oy kullanmak üzere İstanbul’a ulaştırıldı.

16 milyonun, dahası tüm ülkenin kazandığı bu seçim sonuçlarının elde edilmesinde küçük büyük emeği geçen başkanlarımı, tüm örgütlerimi, demokrasimize katkı sağlayan seçmenlerimizi kutluyor ve yürekten teşekkürü borç bilirim.” (Haber Merkezi)