Sevgi Anaokulu’na “Çevre Beratı” ödülü

Ülke genelinden bugüne kadar binin üzerinde okulun katıldığı “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen törende projede fark yaratan okul idarecileri ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık” projesi kapsamında, fark yaratan etkinlikleriyle öne çıkan 40 okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Çevre Beratı Ödülü”ne layık görüldü. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün projede başarısıyla öne çıkan okulları belirlemesinden sonra düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ile Çorum Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği (VHGB) Sevgi Anaokulu Müdiresi Canan Gündoğar katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına başlattığı proje uyarınca yapılan çalışmaları örnek gösterilen Çorum VHGB Sevgi Anaokulu’na törende “Çevre Beratı” ödülü verildi. Okul Müdiresi Gündoğar, “Çorum’dan bu beratı alan ilk ve tek, ülke genelinde ise 40 okul arasında olmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Bakanımızın eşi Rana Selçuk’un da katıldığı törenle ödülümüz takdim edilmiştir. Projede emeği geçen öğretmenlerimize ve okul personelimize teşekkür ederim. Ayrıca ödül töreninde yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Yahya Çoban’a, İl Müdür Yardımcımız Fatih Tophan’a ve İSG İl Koordinatörü Ali Osman Ahlatçık’a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Çoban da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çevre Beratı Ödülünün alınmasında katkısı olan, Çalışma arkadaşlarımı, VHGB Sevgi Anaokulu Okul Müdürümüz Canan Gündoğar’ı ve çalışma arkadaşlarını, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Tebrikler VHGB Sevgi Anaokulu Ailesi. Çevre Beratı Ödül töreninine hazırladıkları görülmeye değer güzel projeleriyle katkı sunan İnönü Anadolu Lisesi Ailesi Yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederiz” görüşüne yer verdi.

Konuşmaların ardından “Çevre Beratı” ödülleri sahiplerine verilirken, Şehit Hasan Altın Ortaokulu öğrencilerinin çevre konulu drama gösterisi ile Mamak Çiğiltepe Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm defilesi de programla ilgiyle izlendi.

(Volkan SINAYUÇ)