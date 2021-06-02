Seval Demir ilk meclis toplantısına katıldı

CHP Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Kargı Belediye Meclisi üyeliğine getirilen Seval Demir ile birlikte Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şen, Seval Demir’e “Tüm inancımızla Kargı'ya hizmet için çalışıyoruz, aramıza hoş geldin” dedi.

Seval Demir de Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir temsilcisi olarak Kargı için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu anlatarak, “Bizim önceliğimiz Kargı” dedi.

Yedek üyeyken asıl üyeliğe getirilen CHP Kargı Belediye Meclis Üyesi Seval Demir, ilk meclis toplantısına da katıldı.(Haber Merkezi)

