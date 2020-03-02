SES’te yeni yönetim belirlendi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’da SES Çorum Şubesi’nin yeni yönetim kurulu belirlendi.

Toplantıda ilk olarak Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Kurulu Başkanlığı’na Tarım Orkam Sen Çorum Şube Başkanı Ali Türksal getirilirken, kâtip üyelik görevini ise BES Şube Başkanı Emrah Azapçı ve Fatma Çakmak üstlendi.

Tek liste hâlinde yapılan Genel Kurul’da SES Çorum Şubesi’nin 7 kişilik yeni yönetim kurulu belirlendi.

Mevcut Başkan Turgut Türkoğlu’nun yeniden aday olmadığı genel kurulda Buna göre SES Çorum Şubesi yeni yönetim kurulu Didem Azapçı, Eylem Aka Kaya, Süleyman Değirmenci, Erdi Tetik, Sibel Alyılmaz Bekmez, Satılmış Ayan ve Tayyar Özcan’dan oluştu.

SES Çorum Şubesi’nin yeni yönetim kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde bir araya gelerek kendi aralarından bir ismi, başkan olarak belirleyecek. (Taner ŞİMŞEK)