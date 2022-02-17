Ses yarışmasında final ve ödül töreni bugün

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, gençlerin söyledikleri türküleri 1 dakika 30 saniyelik video halinde whatsapp hattına gönderdiklerini, jüri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde pandemi kurallarına uygun bir final müsabakasıyla gençlerin ödüllerine kavuşacağını söyledi.

Candan, yarışmada birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL verileceğini mansiyon ödülünün ise 250 TL olarak belirlendiğini hatırlatarak “Yarışmanın finaline ve ödül törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” diye konuştu. (Haber Merkezi)

