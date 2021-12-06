SES üyeleri de Erol Olçok’ta eylem yaptı

SES üyesi emekçiler ülkenin birçok yerinde iş bıraktı. Sağlık emekçileri arasındaki iş barışını bozduğunu belirttikleri yasayı kabul etmediklerini, vurgulayan sağlık emekçileri, sağlığın bir ekip işi olduğunu hatırlatarak “Bugün gelinen aşamada ağır çalışma koşulları, uzamış çalışma saatleri, eksik istihdam ve düşük ücretle çalışamaz hale gelinmiştir.” denildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iş bırakan sağlık çalışanları adına açıklama yapan SES Çorum Şube Eş Başkanı Didem Azapçı şunları söyledi. “Ödediğim vergiler yetmez gibi 14 kalemde alınan haksız katılım payları ilave ücretleri, sağlıkta artan şiddet değersizleştirme ve sağlık yöneticilerin sorunları çözmek yerine izleyici gibi davranmaları çağ dışı yönetim modelleri uygulamaları sonucunda doktorlar başta olmak üzere sağlık emekçilerinin kamusal alandan çekilmeleri sonrasında aylar sonrasına verilen randevular ile sağlık hizmetlerine erişim sorunu hat safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle halkın ve iş kol emekçilerin taleplerini karşılayacak hizmet üretenlerin ve alanların örgütleri aracılığıyla sağlık ve sosyal hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağı, sağlık sistemi inşa edinceye kadar birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Biz emekçiler olarak bugün sorunlarımızı dile getirmek için iş bırakıyoruz”

(Yusuf ÇINAR)

