Servisler denetlendi

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu önünde gerçekleştirilen şok servis uygulamasında 45 servis aracı denetlenirken, öğrencilere maske, temizlik ve emniyet kemeri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sırasında Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir’e öğrencilerin sorduğu sorular gülümsetirken, Demir denetimlerde ilkokul öğrencilerinin ilgi odağı oldu.



ÇOCUKLARA BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR

Okul servislerine yönelik yapılan denetimlere öğrencilere emniyet kemeri ve koronavirüs uyarılarında bulunan Demir, emniyet kemerinin doğru kullanımı konusunda çocuklara bilgi verdi.

Çocuklara bilgilendirici broşür dağıtan Demir, “Şu anda 2 tane hassas konumuz var. Birincisi can güvenliğimiz için servise biner binmez emniyet kemerinizi takmalısınız. İkincisi ise koronavirüsten korunmalıyız bu yüzden de maskesiz kesinlikle servise binmemelisiniz. Okulların yeniden kapanmaması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Hep birlikte tedbir almalıyız” dedi.

Ayrıca Demir, maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı. Karşılarında polis gören öğrenciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öğrenciler, “Siz gerçek polis misiniz, Hiç çatışmaya girdiniz mi? Silahınız var mı? Silahınıza bakabilir miyiz” diyerek Demir’i soru yağmuruna tuttular.

(Yusuf ÇINAR)

