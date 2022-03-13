“Servisçiler zor durumda, kontak kapatacak duruma geldiler”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis firmalarını ziyaret ederek, sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, ihale sözleşmesi yapılırken akaryakıtın litresi 6 veya 6.5 TL iken bugün 25 TL’ye yaklaştığını belirterek, araç sahiplerinin artık dayanacak gücünün kalmadığını açıkladı.

Tahtasız, “Servisçi firmaların kamudan, Milli Eğitim’den aldıkları ihaleler, enflasyon oranında ve akaryakıt zamlarına göre yeniden yapılandırılmalıdır. Fiyat ve maliyet artışları sözleşmeye yansıtılmalıdır” dedi.

“SERVİS ŞOFÖRLERİNİN ÇIĞLIĞINA KULAK VERİN”

2 yıldır yaşanan pandemi nedeniyle 18 ay boyunca kapalı olan servis firmalarının, akaryakıta, lastik ve yedek parçaya, trafik cezalarına, kaskoya, sigortaya, Bağ-Kur’a, K belgelerine gelen yüksek zamlar karşısında kontak kapatacak duruma geldiğini anlatan Tahtasız, çok önemli bir görevi yerine getiren servis şoförlerinin sesinin duyulmasını ve acilen bir çözüm üretilmesini istedi.

“ESNAFIN NEFESİ KESİLDİ”

Tahtasız, “Okul servisçiliği yapan esnafımız artan girdi maliyetlerine rağmen işini yapmaya, taşımalı eğitimi aksatmamaya çalışıyor. Kendilerine uzanacak bir yardım eli bekleyen esnafın umutları tükeniyor, nefesleri bitiyor. Yetkililer ise hem öğrenci ve velilerimizi hem de şoför esnafımızı mağdur etmeyecek bir modeli hala geliştirebilmiş değil. Yapılan değerlendirmeler sonucu görüyoruz ki, yalnız bırakılan servisçilerimizin yangınına körükle gidiliyor. İhale tarihinde 6,50 TL olan mazot fiyatı, bugün 23 TL’yi geçmiştir. Buna karşılık Milli Eğitim Bakanlığı göstermelik artışlar ile günü kurtarmaya çalışıyor.

Önerimiz odur ki; servisçilerimizden mazotta KDV ve ÖTV alınmasın. Servisçilerimizin belini büken akaryakıt fiyatlarıdır. KDV ve ÖTV sıfırlandığı taktirde, yaşanan ve yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Bunun yanı sıra kasko, sigorta, yedek parça ve zorunlu muayene ücretlerinde servisçilerimize özel en az %60 oranında fiyat indirimi yapılmalıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran toplumun her kesimini derinden etkilemeye devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kesintisiz eğitime devam edebilmeleri açısından yetkililerin bir an önce harekete geçmeleri, doğru ve yerinde adım atmaları gerekmektedir. Bugüne kadar yapılan yanlışlar adeta halının altına süpürülmüş, üstü kapatılmıştır. Katlanarak artan toplumsal gerilim hiç şüphesiz ki, eğitim alanına da yansımakta ve hiçbir önlem alınmadığını üzülerek görmekteyiz.

Böylesine zor bir dönemde servisçilerimize destek olmayacaksanız, ne zaman olacaksınız? Devlet taşın altına elini bugün koymayacaksa ne zaman koyacak? Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hak haklıya teslim edilinceye kadar takipteyiz. Çocuklarımız geleceğimizdir, servisçilerimiz bizimdir“ şeklinde konuştu.

“AKARYAKIT ZAMLARI BELİMİZİ BÜKTÜ”

Servis şoförleri ise pandemi döneminde uzun süre kapalı kaldıklarını belirterek, “çektiğimiz krediler 3 kez ötelendi. Bundan dolayı korkunç bir faiz yükü ile karşı karşıyayız. Artık kredi alamıyoruz. Pandemi döneminde çok düşük destek aldık. Destekler yetersiz. Buna karşılık akaryakıt başta olmak üzere tüm girdi maliyetlerimize büyük zamlar geldi. Servis taşımacılığına Aralık’ta 50, Şubat’ta 50 TL zam geldi ancak bu çok yetersiz. Bizler geleceğimiz olan öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla halkın alım gücünü düşünerek, artan maliyetleri fiyatlarımıza yansıtamıyoruz. Vatandaş artık anasının-babasının kefen parasını bile harcamak zorunda kaldı. Mazota son bir yılda yüzde 250 oranında zam yapıldı.

“ZAMLARI DUYMAMAK İÇİN ERKEN YATIYORUZ”

Ayrıca Milli Eğitim ihalelerinde büyük yanlışlıklar var. Artan maliyetler ve enflasyon oranı sözleşmeye yansıtılmadı. Böyle giderse bu sezon ne öğrenciler servis bulabilir, ne de servisçi öğrenci bulabilir. Bu gidişat ülkemiz için çok tehlikeli ve sıkıntılı bir gidişattır.

Artık gece saatlerinde gelen zamları duymamak için erken uyumaya başladık. Sabah da kalkınca inşallah zam haberi duymayız diye dua ediyoruz. Her kontak çevirdiğimizde evdeki bulgurdan oluyoruz. Ancak evdeki bulgur da zaten pandemi döneminde bitti.

Bu vatan hepimizin, çocuklar da bizim geleceğimiz. İşimize devam edebilmemiz için büyük bir destek almamız şart” şeklinde konuşarak sıkıntılarını dile getirdi.

CHP İl başkanı Mehmet Tahtasız, servis şoförlerinin sesini ilgini yerlere duyurmak ve çözüme katkı sağlamak amacıyla ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.