Servisçiler kontak kapatma noktasında

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, servisçi esnafının sorunlarını yerinde dinledi.

Motorine son bir haftada üst üste gelen zamların ardından servisçi esnafının kontak kapatma noktasına geldiklerini ifade eden Derin, “Servisçilerin başta mazot fiyatı olmak üzere gideri 2-3 katını geçti. Dayanacak güçleri kalmadı. Bırakın yılsonunu getirmeyi yarın bile taşıma yapıp yapamayacaklarını kestiremiyorlar” dedi.

Servisçi esnafının bırakın kar etmeyi günü zor kurtardıklarını vurgulayan Muhammed Taha Derin, esnafın sadece mazotçuya çalıştıklarını kaydetti.

Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkının güncel taşıma ücretlerine yansıtılması gerektiğini aktaran Derin, ya da mazottan alınan vergi ve ÖTV’lerin daha da aşağıya çekilmesi gerektiğini belirtti.

Esnafın daha önce kullandığı kredilerin de faizle ertelendiğini ve bu yüzden yeni kredi kullanamadıklarını da anlatan Muhammed Taha Derin, “Gelecek güzel günler yakın. Biraz daha sabredelim” diye konuştu. (Haber Merkezi)

