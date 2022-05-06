“Servisçi esnafı zor günler geçiriyor”

Hatırlanacağı üzere pandeminin ilk zamanlarında sokağa çıkma yasağının başladığında, okulların tatil edildiğinde CHP grubu olarak bu konu hakkında önerge verdiklerini ve yine AK Parti tarafından reddedildiğini kaydeden Özbal, “Servisçiler oldukça zor günler geçirmekte. 8-9 ay önce resmi dairelerden ihale yoluyla servis işine başlanıldı. Aradan zaman geçti akaryakıt fiyatları 6 liradan 22 liraya çıktı. Lastik, sigorta, kasko, araç bakım ücretleri 3-4 hatta 5 kat arttı. Şahsım için değil bu haldeyken bir servisçi esnafının yerinde olmak istemezdim ama önergeyi dahi gündeme almadınız” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise “Servisçiler ve diğer esnaf gruplarının Çorum Belediyesi tarafından nasıl desteklendiği tüm kamuoyunun hem de esnafımızın malumudur. Ucuz siyaset yapmaya gerek yoktur. Hukuki zeminine bakılır, yapılacak bir şey varsa yine yapılır. Burada ucuz siyaset yapmak çok doğru değildir” dedi. (Nurdan AKBAŞ)

