Servis ve emlakçı esnafına mesleki yeterlilik belgeleri verildi

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) tarafından “mesleki yeterlilik belgesi” için düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan servis aracı şoförleri ve sorumlu emlak danışmanları, düzenlenen törenle birlikte belgelerini aldılar.

Belge almaya hak kazanan 125 servis ve emlakçı esnafı için Belediye Baştan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin de katılımıyla Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Oda Başkanı Gayretli, mesleki yeterlilik belgesinin zorunluluk haline geldiğini belirterek, Çorum Belediyesi’nin ÇOKİŞ öncülüğünde AB projesi kapsamında bu belgeleri ücretsiz olarak verdiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise mesleki yeterlilik belgesi için çalışmalara 4-5 ay önce başladıklarını dile getirdi. Söz konusu belgelerin AB tarafından Çorum Belediyesi’nin garantörlüğünde verilmeye başlanıldığını kaydeden Çöplü, 187 meslek dalında başvuru aldıklarını belirterek, “Yoğun bir talep var. Başvuruların alınmasının ardından eğitimleri ve devamında da sınavları yaptık. Başarılı olanlara ise mesleki yeterlilik belgelerini veriyoruz” dedi.

Çöplü’nün konuşmasının ardından mesleki yeterlilik eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan 125 servis aracı şoförü ve sorumlu emlak danışmanına belgeleri verildi. (Taner ŞİMŞEK)

