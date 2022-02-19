Servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 yaralı
Çorum'da bir servis minibüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Güncel 19.02.2022, 23:05 19.02.2022, 23:20
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Kaza, Çorum- Ankara Karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ö. idaresindeki 26 BK 209 plakalı TIR'ın stepne lastiğinin yerinden çıktığını fark etti. Adnan Ö. TIR'ı güvenlik şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Erdal G. (49) yönetimindeki 19 ACD 160 plakalı servis minibüsü, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Erdal G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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