“Servis mağduru memurların sorunları çözüme kavuşmalı”

Çorum Valiliği tarafından Buharaevler Mahallesi istikametine personel servisi konulduğunu, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve Valiliğin diğer birimlerinin personelinin servisten yararlandığını kaydeden Çam, Bahçelievler ve Mimarsinan Mahalleleri istikametine ise servis konulmadığını bildirdi. Çam, bu taraftaki memurlardan İl Özel İdaresi’ne ait servis araçlarından faydalanılmasın istenildiğini söyledi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün de bulunduğu İnönü Caddesi’nde bulunan Valilik ek-2 binasında görev yapan memurların İl Özel İdaresinin servis araçları tarafından Türk Telekom binası önünde bırakıldığını ifade eden Çam, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Ek hizmet binasına yürüyerek gitmeleri istenmiş servis hizmetinden personelin yararlanması dolaylı şekilde engellenmiştir. Sendika olarak yaptığımız araştırma sonucunda bu mahallelerde yaşayan memurlarımızın mağdur edildiği tespit edilmiştir. Memurlar zaruri olarak kendi araçları ile işe gelmekte, araç yakıt ücreti aylık ortalama 450 TL’yi, yıllık ise 6.000 TL’yi bulmaktadır. Ortalama yıllık bir aylık maaşlarını akaryakıt bedeli olarak ödemektedirler. Çorum’un yarısına servis hizmeti verilirken diğer yarısına verilmemesi Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Valilikler bünyesinde İnsan Hakları Kurulu bulunmaktadır. İnsan haklarının temeli eşitliğe dayanmaktadır. Bu uygulama insan haklarına da aykırıdır. Buharaevler Mahallesine ayrılan servis Bahçelievler Mahallesi güzergahına da konulmalı, Buharaevler Mahallesi güzergahına ise ihtiyaç dahilinde daha büyük araç tahsis edilmelidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını buradan yetkililere hatırlatıyoruz. Her ferde ulaşması talimatını vermiştir. Şeyh Edibali’nin İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın sözünü de yetkililere hatırlatıyoruz. Gönül kazanmak zordur, ama kaybetmek kolaydır.” (Haber Merkezi)

